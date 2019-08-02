МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ в июле перечислил в Фонд национального благосостояния (ФНБ) валюту, приобретенную за счет дополнительных доходов бюджета 2018 года, — это 30,207 миллиарда долларов, 25,743 миллиарда евро и 5,065 миллиарда фунтов, говорится в сообщении министерства.

"В результате по состоянию на 1 августа 2019 года объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,245 триллиона рублей, или 98,533 миллиарда долларов (5,7% ВВП)", — говорится в сообщении.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ.

Закон предусматривает, что до накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы, в том числе для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. По прогнозу Минфина, это может произойти в 2020 году, когда в ФНБ будет перечислена валюта, приобретенная на допдоходы бюджета за 2019 год.