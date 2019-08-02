МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Оценки квартальных темпов прироста экономики предполагают рост ВВП по итогам 2019 года вблизи нижней границы интервала прогноза Банка России в 1–1,5%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Авторы документа пишут, что по мере выхода краткосрочной статистики в течение апреля–июня фиксировалось последовательное снижение индексной оценки ВВП во втором квартале. "В целом это говорит о том, что макроданные за последние месяцы оказались несколько хуже ожиданий в начале 2019 года", — отмечают они.

"Приведенные оценки квартальных темпов прироста ВВП предполагают рост ВВП по итогам 2019 года вблизи нижней границы интервала прогноза Банка России (1,0-1,5%)", — отмечает департамент ЦБ.

Аналитики Банка России по-прежнему ожидают постепенного ускорения роста ВВП во втором полугодии. По их прогнозам, в третьем-четвертом кварталах экономика будет расти темпами в 0,3% квартал к кварталу, которые близки к потенциальному уровню. "При этом возможен более быстрый рост ВВП, по причине того, что модель может не до конца учитывать ожидаемый разворот в положительную сторону динамики временных факторов, которые ранее были негативными и сдерживали рост в первом полугодии", — полагают они.

Банк России в середине июня снизил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%. При этом в 2020 году регулятор по-прежнему ожидает роста российской экономики на 1,8-2,3%, в 2021 году — на 2-3%. Всемирный банк в начале июня также понизил оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2% с апрельских 1,4%. По данным Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года был на уровне 0,5%.

Мнение департамента ЦБ может не совпадать с официальной позицией Банка России.

Аналитики ЦБ также считают, что частное потребление стало ключевым фактором роста российской экономики в первом квартале 2019 года, наибольшее негативное влияние на ВВП оказало снижение валового накопления основного капитала.

"Основной положительный вклад в годовой рост ВВП внесло потребление домашних хозяйств. Рост расходов домашних хозяйств на конечное потребление составил 1,6% год к году, что обеспечило положительный вклад на уровне 0,89 процентного пункта в изменение ВВП… Основным фактором, сдерживающим рост ВВП в первом квартале, стало снижение валового накопления основного капитала — на 2,6% год к году", — приводят данные авторы бюллетеня.

"При этом основным фактором, поддерживающим внутренний спрос, продолжило оставаться расширение потребительского кредитования", — подчеркивают авторы документа.

Аналитики предположили, что во втором квартале вклад расходов на конечное потребление в рост ВВП несколько уменьшится.

Министр экономического развития Максим Орешкин в начале июня заявил, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор принимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.

Позже ЦБ со ссылкой на данные опроса банков признал, что расширение потребительского кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения, и объявил о введении с 1 октября дополнительных мер по ограничению долговой нагрузки.