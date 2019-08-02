МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий снижение до 10% с 20% ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод, включая виноград, и увеличение ставки для пальмового масла до 20% с 10%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Для данного налога это квартал, поэтому не раньше 1 октября 2019 года.

Льготная ставка налога для фруктов и ягод позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов, пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

А увеличение НДС для пальмового масла до 20%, по его словам, принесет бюджету дополнительные средства, которые можно будет направить на поддержку производства молока. В результате будут созданы условия для выпуска в России молочных продуктов из качественного натурального сырья, и их цена будет доступной для граждан, отмечал Володин.

Дополнительные доходы бюджета от отмены льготы по НДС для пальмового масла оцениваются в 4,5-5 миллиардов рублей, говорил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.