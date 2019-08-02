МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон о формировании Федеральной налоговой службой единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), получающих господдержку, который будет размещаться на ее сайте. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее такой единый реестр отсутствовал, поэтому для получения информации о предоставленной конкретному субъекту МСП поддержке необходимо было обращаться к различным реестрам, размещаемым на официальных сайтах органов и организаций, которые ее оказывают.

Закон предусматривает формирование единого реестра МСП — получателей поддержки, который будет размещаться на сайте ФНС и содержать сведения, предоставляемые органами власти и организациями, осуществляющими такую поддержку.

Первое размещение сведений в едином реестре на сайте ФНС должно произойти 20 декабря 2020 года. Для этого устанавливаются сроки, в течение которых соответствующие органы и организации обязаны представить в ФНС в электронной форме необходимые сведения.

В отношении субъектов МСП, решения о предоставлении поддержки которым приняты с 1 января 2019 года по 1 октября 2020 года, сведения предоставляются до 5 ноября 2020 года, а по принятым с 1 октября по 1 декабря 2020 года решениям — до 5 декабря 2020 года. ФНС на реализацию мероприятий по информатизации в целях формирования единого реестра предусмотрено в федеральном бюджете на 2019 год 295,6 миллиона рублей, на 2020 год — 150 миллионов рублей, на 2021 год — 82,8 миллиона рублей.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением норм, вступающих в силу с 20 декабря 2020 года. Реализация предлагаемых изменений позволит обеспечить открытый и регулярный доступ к сведениям о поддержке, предоставленной конкретным субъектам МСП, адресность, обоснованность и повышение эффективности её предоставления. Также это позволит оценивать результаты оказания поддержки субъектам МСП и корректировать ее состав и объем, поясняло ранее внесшее проект закона правительство.