МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России в первом полугодии в 2,4 миллиарда рублей, при этом количество пожаров составило 7,6 тысячи, следует из сообщения, опубликованного на странице ведомства в соцсети Facebook.

"Счетная палата по поручению президента Российской Федерации проводит постоянный мониторинг ситуации с лесными пожарами. За первые шесть месяцев 2019 года возникло 7,6 тысячи лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 миллиарда рублей", — сообщает ведомство.

По результатам последних проверок, к основным причинам сложившейся ситуации СП относит нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах РФ и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами.

"Проблема лесных пожаров требует комплексного решения, которое позволит предотвратить бесконтрольное распространение пожаров, экономические и экологические потери", — отмечает ведомство.

Свыше 610 населенных пунктов остаются в зонах задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщало МЧС России в пятницу. В Иркутской области и Красноярском крае продолжает гореть более миллиона гектаров леса, еще столько же — в Якутии.