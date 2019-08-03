МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Очередные санкции США могут оказать негативное влияние на цифровизацию российской экономики, особенно если меры ограничительного характера затронут поставки программного обеспечения, полагает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия, РФ это отрицает. Новые санкции вступят в силу 19 августа.

"Пока деталей нет, насколько я понимаю, речь идет о лицензировании поставок в РФ ряда товаров и услуг, конкретных списков пока нет. Самым болезненным для России было бы, если бы этому лицензированию подверглись поставки программного обеспечения, которое закупается в США. Если это скажется на поставках программного обеспечения, это будет болезненно для цифровизации российской экономики, для бизнеса", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

"Возможно, это будет достаточно осторожно сделано, и каких-то существенных ограничений все-таки не будет", — вместе с тем предположил эксперт.

Санкции США против России в рамках "дела Скрипалей" включают ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США.

США вводят второй пакет санкций против РФ из-за "дела Скрипалей", поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что "дело Скрипалей" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.