МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и составляет на сегодняшний день 30 тысяч рублей, говорится в исследовании РИА Рейтинг.

"В целом за последние двадцать лет среднестатистическая (медианная) чистая зарплата выросла в 20 раз, и в 2019 году она находится на уровне 30 тысяч рублей", — делается вывод в исследовании.

При этом в России, как и в большинстве стран мира, наблюдается ощутимое расслоение в уровнях заплат у разных людей.

Как отмечают эксперты, одним из существенных факторов, определяющих уровень заработка, является профессия и отрасль, в которой работает человек.