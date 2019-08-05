МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-июле 2019 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,22 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства.

"За семь месяцев 2019 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 3,22 триллиона рублей", — говорится в сообщении. Годом ранее объем перечислений составлял 3,132 триллиона рублей.

За июль 2019 года в бюджет было перечислено 490,85 миллиарда рублей.