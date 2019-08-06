МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, в частности, по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Шестого августа Дмитрий Медведев проведет заседание президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Участники заседания рассмотрят паспорт транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также обсудят ход реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", — говорится в сообщении.

В заседании примут участие первый заместитель председателя правительства РФ — министр финансов Антон Силуанов, зампред правительства — руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, заместители председателя правительства Максим Акимов, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, министр транспорта Евгений Дитрих, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава МЭР Максим Орешкин.

Ранее Медведев поручил регионам в кратчайшие сроки устранить отставание по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На конец июля расходы на этот нацпроект были исполнены на 12,2%. По сообщению Минтранса, первые итоги по реализации "Безопасных и качественных автомобильных дорог" будут подведены в четвертом квартале 2019 года.