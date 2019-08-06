МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Более 21 тысячи тонн продуктов, запрещенных к ввозу в Россию в рамках продовольственного эмбарго, было обнаружено и уничтожено за пять лет действия продэмбарго, сообщил РИА Новости замначальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Рустам Якубов.

Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже пять лет. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года в отношении продовольствия из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет не касается ввоза товаров для личного потребления весом до 5 килограммов. В конце июля 2015 года вышел указ об уничтожении изъятой запрещенной продукции. Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.

Только в прошлом году было уничтожено 7,2 тысячи тонн продукции, а за семь месяцев 2019 года – около 3 тысяч тонн. Основная часть товара – около 96% – была обнаружена на российско-белорусском участке границы, остальное – на российско-казахстанском участке, пояснил Якубов.

"В основном пытаются ввезти плодоовощную продукцию, часто "ассортимент" зависит от сезона. Яблоки везут практически всегда. Под зиму — больше цитрусовые. А так и персики, и виноград, и клубнику и другое", — отметил замначальника управления ФТС.

РЫБА ПОД КОФЕ И ДРУГИЕ "ДЕЛИКАТЕСЫ"

Яблоки и персики в капусте, рыба под зерновым кофе, шпик в муке — это не новые деликатесы из ресторана с мишленовскими звездами, а способы маскировки санкционной продукции, обнаруженные таможенниками за время действия продэмбарго.

По словам Якубова, этот способ — провоз под видом товаров прикрытия — является вторым по распространенности. "А наиболее распространенным способом ввоза санкционной продукции является использование объездных и проселочных дорог. Третий способ – это товары с подложными документами. То есть в документах заявлено, что яблоки выращены в одной стране, а на коробках и этикетках выявляется маркировка стран, продукция которых запрещена к ввозу", — добавил он.

Еще одни способ – это когда санкционный товар следовал из прибалтийских стран через Белоруссию, далее транзитом через территорию России в Казахстан, продолжил представитель ФТС. "В Казахстане происходит таможенное оформление. После этого документы "подменяются", и товар становится уже как произведенный в ЕАЭС или на пространстве СНГ – в Таджикистане, Узбекистане, и обратно ввозится на территорию России", — отметил он.

"Если мы выявляем откровенную санкционку, то незамедлительно в рамках указа президента России и постановления правительства РФ уничтожаем такую продукцию. Товары без документов, а также немаркированные товары передаются Россельхознадзору, который уже в своей компетенции принимает решение о том, что с ними делать. Отсутствие маркировки и документов может указывать на санкционную продукцию. В основном такая продукция возвращается обратно на территорию Белоруссии. За весь период действия продэмбарго было возвращено более 29 тысяч тонн продукции", — рассказал Якубов.