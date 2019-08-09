БРЮССЕЛЬ, 9 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия продолжит при необходимости оказывать поддержку европейским фермерам на фоне сохраняющегося российского продовольственного эмбарго, рассказал РИА Новости источник в Еврокомиссии.

"Еврокомиссия играет и продолжит играть свою роль в поддержке европейских фермеров", — сказал он.

Отношения России и Запада осложнились в 2014 году из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", вступивший в силу с 7 августа 2014 года. Правительством РФ был утвержден Перечень запрещенных к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия.

В соответствующий список попали говядина, свинина, птица, сыры и молочная продукция, фрукты, орехи и другие продукты. Позднее из него были исключены товары, которые по той или иной причине России трудно заместить: семенной материал, мальки лосося атлантического и форели (смолт), биологически активные добавки, витаминно-минеральные комплексы, вкусоароматические добавки, концентраты белков и их смеси, пищевые волокна, пищевые добавки, безлактозные молоко и молочная продукция. В мае 2016 года Россия исключила из списка продуктового эмбарго мясо и овощи, предназначенные для производства детского питания. С ноября 2016 года был введен запрет на импорт соли.

В 2015 году Россия распространила продовольственное эмбарго, введенное в качестве ответной меры на санкции, на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры. В июне 2019 года действие специальных экономических мер было продлено до 31 декабря 2020 года.