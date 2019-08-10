МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника. Команду на самоуничтожение должны передавать с Земли в случае завершения эксплуатации космического аппарата или его выхода из строя, говорится в заявке на получение патента, доступной в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Госкорпорация подала заявку в 2017 году. В конце июня текущего года "Роскосмосу" выдали соответствующий патент.

Изобретение направлено на ограничение срока существования космического аппарата на околоземной орбите. После завершения эксплуатации или выхода из строя спутник должен "испариться" под действиям факторов космического пространства, главным образом нагрева. Для этого авторы патента предлагают изготавливать элементы таких спутников из материалов, обладающих свойством сублимации, то есть перехода при нагревании из твердого в газообразное состояние, минуя жидкую фазу.

Среди способов самоуничтожения предлагается покрывать разлагаемый материал спутников специальной защитной пленкой с последующим ее удалением или проводить самонагрев спутника до температур плавления его элементов.

Проблема космического мусора давно беспокоит ученых и инженеров. В 2016 году специалисты "Роскосмоса" пришли к выводу, что если не заниматься решением этой проблемы, то через 100-200 лет развитие космической деятельности может прекратиться — вся околоземная орбита будет усыпана обломками техники.

По данным программного офиса НАСА по космическому мусору, по состоянию на 1 апреля 2019 года на околоземной орбите находилось 19 404 искусственных объекта. Минобороны России в свою очередь сообщало, что по состоянию на 1 января 2019 года в его каталоге насчитывается более 16 180 космических объектов. Из них 13% — действующие спутники, остальное — космический мусор. По данным "Роскосмоса", в настоящее время в околоземном пространстве находится от 600 до 700 тысяч объектов космического мусора, размер которых превышает 1 сантиметр в поперечнике.