МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российские производители осенью получат к уже выделенным 5 миллиардам рублей еще 9,2 миллиарда рублей субсидий на транспортировку продукции иностранным покупателям, сообщил начальник отдела лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Григорий Гусев на V Чемпионате России "Лесоруб XXI века".

"Общая субсидия 5 миллиардов рублей в масштабах всей страны по всем отраслям на возмещение затрат на перевозку продукции от производителя российского до иностранного покупателя. Из этих пяти два с половиной миллиарда рублей уже лесопромышленный комплекс выбрал. В этом году с сентября выделят еще 9,2 миллиарда рублей из федерального бюджета", — сказал он.

Он уточнил, что субсидии выделены в рамках постановления правительства РФ №496.