МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Правительство одобрило законопроект о возможности для пользователей недр в предоставленных им горных отводах добывать попутные полезные ископаемые, не относящиеся к углеводородам, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в Закон РФ "О недрах" в части совершенствования добычи попутных полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья" и внести его в Госдуму в установленном порядке", — говорится в сообщении.

В настоящее время по закону пользователь имеет право использовать добытое минеральное сырьё только в соответствии с лицензией и её целевым назначением. Как отмечается на сайте кабмина, в случае открытия во время геологоразведочных работ нового вида попутного полезного ископаемого, отсутствующего в лицензии, пользователь не имеет права на его добычу.

Проект дает возможность пользователям недр в предоставленных им горных отводах добывать на основании утверждённого техпроекта попутные полезные ископаемые, не относящиеся к углеводородному сырью.

Ранее в закон "О недрах" были внесены пилотные изменения, по которым предусматривалось включение в лицензии на пользование недрами права добычи попутных полезных ископаемых для госкомпаний. Законопроектом предлагается распространить этот механизм вовлечения в отработку попутных полезных ископаемых на всех пользователей недр.

Принятие законопроекта повысит эффективность обеспечения полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр их пользователями, подчеркивается в сообщении правительства.