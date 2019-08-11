МАХАЧКАЛА, 11 авг — ПРАЙМ. Власти Дагестана планируют возродить крупный агрегатный завод в городе Буйнакске, переориентировав его на внутренние нужды, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По данным регионального правительства, Буйнакский агрегатный завод в рамках государственного оборонного заказа производит и ремонтирует изделия для авиационной техники, агрегаты гидравлической и топливной аппаратуры, кроме того, специализируется на выпуске заправочных средств, диафрагменных бензонасосов для легковых и грузовых автомобилей, электротоваров бытового назначения. В советские годы здесь работало порядка пяти тысяч человек, сегодня же специалистов на предприятии около 300 и это связано со снижением объемов оборонного заказа.

"У нас есть идея, чтобы мы работали на наш внутренний спрос, а у нас он огромный – только на наши инвестпрограммы в этом году предусмотрено свыше 18 миллиардов рублей. Вы выпускаете все, что нам необходимо для реализации, к примеру, такой программы, как "Комфортная городская среда". Более того, есть большая программа по модернизации энергетического комплекса региона совместно с "Россетями". Вы во многом можете обеспечить ее реализацию", — цитирует пресс-служба председателя правительства республики Артёма Здунова.

Отмечается, что загруженность предприятия составляет 2-2,5%, однако потенциал у него колоссальный, использование его в полную мощность, по мнению промышленников, может внести существенный вклад в развитие экономики республики.

"Я считаю, что если предприятие находится на территории Дагестана, проходит конкурс, имеет возможность сервисно обслуживать свою продукцию, то у него конкурентов быть не может. Ваша задача – опередить их в сервисе: быстрота обслуживания, поставки", — считает он.