КИСЛОВОДСК, 10 авг — ПРАЙМ. Маловодный период на Волге не привёл к сокращению рыбы, ситуация больше нагнетается, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

"Все нагнетают, что это (маловодный период — ред.) очень сильно повлияло на рыбу. Я лично обзванивал и глав, и простых ребят, которые находятся в национальных парках и кто с удочкой сидит, и кто участвует в артелях. Рыбы меньше не стало", — сказал министр, который находится с рабочей поездкой в Ставропольском крае.

Он отметил, что эта ситуация больше нагнетается. "Я хотел бы, чтобы этого не было", — добавил Кобылкин.

По его словам, как такового обмеления на Волге нет. "Это на самом деле был маловодный период. Это случается. Когда наводнение было в Ставропольском крае, сколько лет его не было, и вдруг это все произошло, и вода поднялась так, что никто такого не помнит и не ожидал. Это периодически происходит. Цикличность разная бывает. Бывает раз в 15, 100, 40 лет это мы наблюдаем. Такие же проблемы с водой случаются и на Дальнем Востоке. Не вижу я проблем", — отметил министр.