МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Госкорпорация "Роскосмос" в 2018 году по российским стандартам бухгалтерского учета получила чистую прибыль в размере 9,712 миллиарда рублей, увеличив показатель более чем в два раза по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год.

В 2017 году чистая прибыль составляла 4,191 миллиарда рублей. Кроме того, существенно выросла валовая прибыль по международной космической деятельности — до 19,227 миллиарда с 8,56 миллиарда рублей, говорится в отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2018 года, опубликованном в составе годовой отчетности.