МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "Ростех" вышел из совместного с группой ИСТ Александра Несиса предприятия по добыче и переработке редкоземельных металлов (РЗМ) на Томторском месторождении в Якутии, пишет газета "Коммерсант".

Так, доля "Ростеха" (25% плюс одна акция) в компании-разработчике месторождения "ТриАрк Майнинг" передана кипрской Zaltama Holding Ltd, которая, по данным издания, связана с председателем совета директоров Восточной горнорудной компании и бывшим президентом СУЭК Олегом Мисеврой. Остальные 75% минус одна акция "ТриАрк Майнинга" остаются у группы ИСТ, которая также является совладельцем Восточной горнорудной компании.

"Мисевра руководствуется благоприятными прогнозами по рынку ниобия: его потребление растет с производством стали, российские металлурги закупают его за рубежом, Китай наращивает потребление и скупает бразильские активы, а в США металл отнесен к критически важным для экономики ископаемым", — пишет газета.

Представитель Мисевры подтвердил газете факт участия в проекте. "Для нас проект разработки Томторского месторождения является привлекательным сейчас, на стадии начала реализации проекта, — заявил он. — Мы видим в нем перспективу. Прогнозы по рынку ниобия и РЗМ подтверждают нашу уверенность в проекте. Мы входим в него в качестве инвесторов".

В группе ИСТ отказались от комментариев. Источник, близкий к ее акционерам, сообщил изданию, что произошедшие изменения расширяют возможности "ТриАрк Майнинга" по привлечению частных инвестиций и заемного капитала, в том числе на международных рынках. В "Ростехе" объяснили выход из СП, в которое он вошел в 2013 году, выполнением задачи по освоению месторождения, которую шесть лет назад перед госкорпорацией ставило государство.