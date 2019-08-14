МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. РЖД в первом полугодии увеличили выплаты правлению в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,296 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

В частности, на заработную плату было выделено 472,261 миллиарда рублей (рост на 46,5%), а на премии — 1,823 миллиарда (рост в 3,8 раза).

При этом итоговые выплаты правлению в сопоставимых условиях, то есть без учета выплат работникам, уволенным до окончания отчетного периода, составили 910,855 миллиона рублей, увеличившись в 1,9 раза.

Согласно информации на сайте РЖД, всего в правление компании входят 23 человека, в том числе гендиректор РЖД Олег Белозеров, его первые заместители, заместители, главный бухгалтер и начальник правового департамента.

В 2018 году РЖД увеличили выплаты правлению на 4,7% по сравнению с предшествовавшим годом, до 1,33 миллиарда рублей.