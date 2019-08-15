МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит законопроект об отмене НДФЛ с продажи электроэнергии в сеть для владельцев микрогенерации, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается освободить от обложения налогом на доходы физических лиц доходы от продажи энергии, произведённой на принадлежащих потребителю объектах микрогенерации", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сказано на сайте правительства, принятие проекта будет способствовать развитию в России микрогенерации.

В феврале текущего года Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий понятие микрогенерации и упрощающий подключение таких объектов к общим электросетям. К объектам микрогенерации по нему будут относиться установки мощностью не более 15 киловатт, используемые для собственных бытовых или производственных нужд. При этом владельцы таких объектов смогут продавать излишки электроэнергии сбытовым компаниям.

Ранее депутаты поясняли, что речь идет о так называемой зеленой энергетике — это в основном солнечные панели, ветрогенераторы, которые люди устанавливают в частных домах. В часы пиковой нагрузки или когда нет возможности использовать возобновляемые источники энергии (например, ночью) владельцы генераторов смогут добирать энергию из централизованной сети, а излишки, наоборот, продавать в сеть.