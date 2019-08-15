МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Почти 100 миллионов рублей долгов по зарплате получили более 2,5 тысячи работников шахты "Заречная" в Кузбассе, сообщила пресс-служба Роструда.

"Почти 100 миллионов рублей задержанной зарплаты выплатили работникам АО "Шахта "Заречная" на Кузбассе после проверки Роструда", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, региональный орган Роструда провел проверку на основании поступивших обращений работников. Было установлено, что работодатель допустил образование задолженности по зарплате за июнь на сумму более 98 миллионов рублей.

Добавляется, что долги выплатили 2575 работникам.