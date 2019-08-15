КИЕВ, 15 авг /ПРАЙМ/. Госкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг Украины, одобрила проект постановления о снижении тарифа на услуги передачи электроэнергии компании "Укрэнерго", сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

"Сегодня на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было принято решение об одобрении проекта постановления "О внесении изменений в постановление Комиссии от 12 июля 2019 №1411", согласно которому с 01.10.2019 вдвое уменьшен тариф на услуги по передаче электрической энергии "Укрэнерго", а именно до уровня 159,3 грн/МВт•ч (6,25 доллара — ред.) без НДС", — сообщила пресс-служба.

Также комиссия приняла решение о корректировке тарифов на услуги распределения электроэнергии для операторов систем распределения.

Новая модель рынка электроэнергии начала работать на Украине с 1 июля. Согласно ей, государство перестало быть единственным покупателем и продавцом электроэнергии, торговать ею начали как любым другим товаром, а цены стали независимыми. Либерализация украинского рынка должна осуществляться по европейской модели в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, который направлен на разрушение монополий поставщиков энергоносителей. Одним из главных рисков реформы некоторые эксперты называли рост тарифов на электричество для промышленности и населения.