МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за июль увеличилась на 182,9 миллиона рублей, или на 7,1%, и на 1 августа 2019 года составила 2,753 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1,214 миллиарда рублей (44,1%), в 2018 году – 697,4 миллиона рублей (25,3%), в 2017 году и ранее – 841,3 миллиона рублей (30,6%).

В июне, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ снизилась на 12,8%, до 2,57 миллиарда рублей.