МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в июле ускорили снижение до 2,7% с 0,6% в июне, в годовом выражении рост составил 1,1%, сообщает Росстат.

При этом с начала года снижение цен промпроизводителей составило 2%.

В добыче полезных ископаемых цены за месяц снизились на 10,4%, в обработке — на 0,3%, в обеспечении электроэнергией, газом, паром и кондиционировании — выросли на 1,4%. Цены в водоснабжении, водоотведении и организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений выросли на 1,7%.

Снижение цен в добыче сырой нефти в июле составило 15,7%, угля – 3,7%, природного газа и газового конденсата – 3,4%. При этом цены на необогащенную товарную железную руду увеличились на 10,5%. В обрабатывающих производствах подешевели отдельные виды нефтепродуктов: стабильный газовый конденсат – на 13,2%, сжиженные пропан и бутан – на 11,1%, судовое топливо – на 8,4%.

В 2018 году цены производителей промышленных товаров в России, по данным Росстата, выросли на 11,7%.