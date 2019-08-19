МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в июле составил 4,5% после того, как в июне было зафиксировано его снижение до нового исторического минимума в 4,4%, следует из оперативного доклада Росстата.

"В июле 2019 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,5% рабочей силы классифицировались как безработные", — говорится в докладе.

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в июле 2019 года составила 75,6 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны.