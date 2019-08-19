МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии выросли на 0,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата.

По данным Росстата, в первом квартале инвестиции в России выросли на 0,5%.

На прошлой неделе Минэкономразвития в своем докладе "Картина экономики" опубликовало оценку, по которой инвестиции в основной капитал в России во втором квартале показали околонулевую динамику на фоне снижения инвестиционных расходов бюджета.

В конце июля Банк России оценил сокращение инвестиций в основной капитал во втором квартале 2019 года в 1,3–1,8% в годовом выражении. В ЦБ также отмечали, что слабость инвестиционной активности связана во многом со снижением государственных инвестиций по отношению к соответствующему периоду 2018 года.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост инвестиций в основной капитал по итогам года на 3,1%.