МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-июле увеличился на 1,6% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 18,481 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

В июле показатель вырос на 1% в годовом выражении — до 2,793 триллиона рублей. При этом в июне и мае показатель повышался на 1,4% по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года. В месячном исчислении оборот ритейла в РФ в июле вырос на 2,3%, в июне рост составлял 1,6%.

Оборот розничной торговли в июле на 94,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 5,4%. В июле прошлого года эти доли составляли 94,4% и 5,6% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в июле удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 47,7%, непродовольственных товаров — 52,3%. В июле прошлого года — 47,2% и 52,8% соответственно.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за январь-июль вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,941 триллиона рублей. В июле этот показатель увеличился на 1% в годовом выражении — до 1,333 триллиона рублей (в июне вырос на 1,4% в годовом выражении).

Оборот торговли непродовольственными товарами вырос на 1,7% и достиг 9,539 триллиона рублей. В июле он увеличился на 1% и составил 1,46 триллиона рублей (в июне вырос на 1,5%).