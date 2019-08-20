МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Совет директоров ГМК "Норильский никель" рекомендовал акционерам выплатить по итогам первого полугодия 2019 года дивиденды в размере 883,93 рубля на обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.

Собрание акционеров, на котором могут утвердить дивиденды, назначено на 26 сентября, реестр на участие в нем закрывается 2 сентября. Реестр на получение дивидендов закрывается 7 октября. Общая сумма выплат может составить порядка 139,878 миллиарда рублей (2,1 миллиарда долларов).

Промежуточные дивиденды "Норникеля" по итогам первого полугодия 2018 года были определены в размере 776,02 рубля на обыкновенную акцию. Тем самым общий размер выплат составил 122,8 миллиарда рублей, или около 1,8 миллиарда долларов. Таким образом, теперь выплаты могут быть увеличены на 14%.

Финальные дивиденды компании по итогам прошлого года были утверждены в размере 792,52 рубля на акцию (порядка 125,4 миллиарда рублей, или 1,939 миллиарда долларов).

Уставный капитал "Норникеля" состоит из 158 миллионов 245,476 тысячи обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Крупнейшими совладельцами ГМК являются структуры ХК "Интеррос" Владимира Потанина (34,57% акций) и ОК "Русал" Олега Дерипаски (27,82%).

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии.