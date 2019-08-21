МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Новые требования к складам алкогольной продукции, вступающие в силу 21 августа и затрагивающие производителей и участников оборота за исключением розницы, не вызовут удорожания спиртного, заявил РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Согласно приказу Минфина РФ, изменения затронут алкогольную продукцию в потребительской упаковке за исключением сидра, пуаре медовухи, пива и пивных напитков, а также спиртосодержащую продукцию в потребительской упаковке за исключение лекарств и медизделий.

В документе указывается, что складские помещения должны быть использованы для приемки, хранения, отпуска и учета алкогольной продукции. Сам склад должен быть изолирован от служебных и подсобных помещений стенами или временными перегородками высотой от пола до потолка. На каждом складском помещении должны иметься исправные термометры и измерители влажности. Кроме этого, склады должны быть зонированы с помощью проходов и оборудованы стеллажами, поддонами и осветительными приборами.

"Никакого влияния на цену это (новые требования — ред.) не окажет", — прокомментировал новацию эксперт. По его словам, данные изменения не только давно внедрены и работают на складах производителей и дистрибьюторов, но и уже интегрированы в цену продукции.

Однако, как заметил Дробиз, если подобные требования будут распространены и на розничные точки, цены на алкогольную продукцию могут увеличиться. "В рознице никто и нигде не соблюдает температурные правила хранения, вон там может шарахнуть по цене основательно. Это не значит, что все подорожает в разы, но в каждом магазине придется создавать нормальные складские условия", — сказал он.

По словам Дробиза, в результате несоблюдения температурных условий в розничных точках в первую очередь страдает винодельческая продукция, особо остро эта проблема стоит летом. Эксперт полагает, что у магазинов средних и малых форматов вряд ли есть средства, необходимые для соблюдения всех требований к складским помещениям. "Если розница начнет серьезно контролировать складские условия хранения, большая часть этих магазинов просто уйдет с рынка", — заключил он.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Минфина, ведомство пока не рассматривает вопрос об установлении требований к складским помещениям торговых объектов.