ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг — ПРАЙМ. Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области. Судьба одного горного рабочего остается неизвестной, под землей находятся 56 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что на шахте "Ново-Кальинская" произошло обрушение горной породы.

"В городе Североуральск произошло обрушение породы на шахте "Ново-Кальинская" на глубине 1240 метров. По предварительной информации, отрезан доступ к одному горнорабочему", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на шахте находится рабочая смена в составе 56 человек, эвакуация не проводилась.

На место ЧП направлены два отделения горноспасателей в 15 человек. Шахта работает в штатном режиме.

Сообщается, что шахта "Ново-Кальинская" принадлежит акционерному обществу СУБР, входящему в холдинг РУСАЛ.

МЧС и спасатели предприятия разбирают завалы и проводят спасательную операцию. По факту ЧП прокуратура Североуральска организовала проверку.

Обрушение горной породы в шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске произошло, предварительно, из-за локального подземного землетрясения, сообщил официальный представитель по связям с общественностью в УрФО компании СУБР, владеющей шахтой, Роман Лукичев.

"Двадцать первого августа на шахте "Ново-Кальинская", по предварительным данным, в результате горного удара — локального подземного землетрясения — при производстве горных работ травмирован сотрудник предприятия", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на предприятии создана комиссия для выяснения всех причин и обстоятельств инцидента.