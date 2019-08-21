МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Темпы роста экономики России в первом полугодии 2019 года пока не позволяют с уверенностью говорить о выходе на прогнозное увеличение ВВП на 1,3% по итогам года, изменить ситуацию сможет начало реализации нацпроектов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Минэкономразвития ждет восстановления темпов роста ВВП РФ с третьего квартала за счет расходов бюджета на нацпроекты и эффекта от снижения ставки ЦБ. Министерство ожидает ускорения роста ВВП на уровне 1,6–1,8% во втором полугодии после роста экономики на 0,7% в первой половине года.

По мнению доцента кафедры экономики и статистики РЭУ имени Плеханова Ольги Лебединской, эффект на экономику от реализации нацпроектов будет зависеть от того, сможет ли правительство оптимально распределить полученный рекордный профицит бюджета (за январь-июль – 3,4% ВВП) и рационально использовать эти средства.

"Вопрос в том, в какие области будут вложены средства, если в какие-то краткосрочные проекты, то отдачу мы увидим сразу же. Если это будут более долгосрочные проекты и социальные, то эффект будет получен в следующем периоде", — полагает она. Успешная реализация нацпроектов позволит экономике РФ выйти на прогнозный рост в 1,3% по итогам года, если же запустить их не удастся — ВВП вырастет на уровень около 1%, добавила она.

Допускает ускорения темпов роста экономики ближе к концу года и главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов. "Такое теоретически возможно, когда начнётся эффект от нацпроектов. К тому же где-то 9-12 месяцев, как показывает опыт, уходит у бизнеса на адаптацию к повышению налоговой нагрузки, поэтому мы можем некоторое ускорение увидеть", — сказал он. Однако, как отметили эксперты, существенные риски для российской экономики несет неопределенность в торговом противостоянии США и Китая.

После публикации оперативных данных Росстата за июль Минэкономразвития поспешило заявить о том, что свежая экономическая статистика указывает на восстановление темпов роста ВВП после слабой динамики в первой половине года. По оценке министерства, в июле рост ВВП ускорился до 1,7% год к году после 0,8% год к году в июне. Однако эксперты не разделяют оценки МЭР.

"Я, честно говоря, не вижу на чем основан этот оптимизм, потому что если мы посмотрим на динамику ключевых индикаторов в июле, то по большинству из них мы увидим ухудшение: и промышленность у нас оказалась немного ниже — рост на 2,8% с 3,3% в июне, и транспорт ушел в минус, в строительстве стагнация, торговля замедлилась. Единственное что на этом фоне выделяется — это сельское хозяйство, но у сельского хозяйства в структуре ВВП доля примерно 3,5%", — считает Девятов.

Он добавил, что оценка "Уралсиба" на основании индикаторов Росстата показала рост ВВП в июле на 0,5%.

Замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов также полагает, что оживление в экономике констатировать пока преждевременно. "Согласно нашей оценке по оперативным данным, июль по сравнению с маем-июнем особо не выделялся в смысле деловой активности (рост на 0,1% в месячном выражении со сглаженной сезонностью)", — отметил он. По его словам, как в первом, так и во втором квартале среди базовых отраслей основными двигателями была промышленность (обработка и добыча примерно в равной степени). При этом существенным сдерживающим фактором, помимо оптовой торговли, была динамика платных услуг населению.