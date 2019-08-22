МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Минфин России может увеличить налоговую нагрузку на всю нефтяную отрасль, чтобы компенсировать 600 миллиардов рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот "Роснефти" и "Газпром нефти" для Приобского месторождения, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Роснефть" разрабатывает северную часть Приобского месторождения, "Газпром нефть" — южную. Месторождение считается высокообводненным, его запасы относятся к трудноизвлекаемым. "Роснефть" просит десятилетний вычет по НДПИ на 46 миллиардов рублей в год, "Газпром нефть" — вычет на 13,5 миллиарда рублей в год с 2020 года, пишет газета.

По словам собеседников издания, для компенсации Минфин рассматривает дополнительное повышение НДПИ на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ), который является побочным продуктом нефтедобычи. Необходимый объем повышения и размер НДПИ на ПНГ не называется.

Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета. Первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров оценил прирост добычи на своей части Приобского месторождения за весь срок действия льгот в 70 миллионов тонн нефти, дополнительные налоговые поступления в бюджет — в 660 миллиардов рублей. По его словам, "Роснефть" проходит "оформление получения этих стимулов в федеральных органах".

Как уточнили в Минфине РФ, предоставление льгот Приобскому месторождению "прорабатывается". Ведомство в этом году уже использовало повышение НДПИ для компенсации выпадающих доходов бюджета, возникших в результате увеличения компенсаций нефтекомпаниям за поставку топлива на внутренний рынок, отмечает издание.

В нефтекомпаниях не ответили на запрос газеты о том, как скажется на их бизнесе увеличение налоговой нагрузки. В "Новатэке" сообщили, что в связи с небольшими объемами ПНГ, производимого компанией, нововведения окажут незначительное влияние на ее операционные показатели.

Вместе с тем источник в отрасли говорит, что вводить НДПИ на ПНГ абсурдно: он является побочным продуктом и нигде в мире не облагается налогом. По мнению другого собеседника издания, идея Минфина может вызвать раскол в отрасли, поскольку льготы получают две компании, а расплачиваться придется всем остальным. Он не исключает, что таким образом Минфин стремится просто избежать выдачи льгот. По словам еще одного источника, в случае предоставления льгот Минфин РФ может добиться условия, при котором размер вычета по НДПИ будет уменьшаться при снижении нефтяных котировок.