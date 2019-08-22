МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Полюса" рекомендовал акционерам выплатить по итогам первого полугодия 2019 года дивиденды в размере 162,98 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Реестр на получение дивидендов закрывается 10 октября. Внеочередное собрание акционеров назначено на 30 сентября, реестр на участие в собрании закрывается 6 сентября.

По итогам первого полугодия 2018 года "Полюс" выплатил дивиденды в размере 131,11 рубля на акцию. Таким образом теперь выплаты могут быть увеличены на 24%. Финальные дивиденды за 2018 год составили 147,12 рубля на акцию. Действующая дивидендная политика "Полюса" предполагает дивидендные выплаты за год в размере не менее 30% от показателя EBITDA компании за соответствующий отчетный период.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов (82,44%).