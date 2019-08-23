ГОРКИ, 23 авг — ПРАЙМ. Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но не "сию секунду", и он должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

"Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе", — сказал Медведев.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "это нельзя понимать сейчас слишком буквально, это, конечно, не сию секунду".

"И абсолютно точно в этом случае (в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю — прим. ред.) нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя — очевидно, что это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней (зарплатой — прим. ред.) поступили", — отметил глава правительства РФ.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта Медведев заявил в начале июня. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. В середине августа, стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).