МОСКВА, 23 авг — Dow Jones. Руководители Федеральной резервной системы присоединятся к ученым-экономистам и представителям центральных банков мира на ежегодном симпозиуме, организованном ФРС-Канзас-Сити, который состоится в пятницу и в субботу в Джексон-Хоул, штат Вайоминг.

Тема конференции в этом году, "Проблемы денежно-кредитной политики", указывает на разногласия среди центральных банков в период после финансового кризиса. Власти сворачивали сверхмягкие меры стимулирования различными темпами, а теперь они смягчают политику в различной степени. Эти различия имеют важные последствия для обменных курсов, торговой и экономической активности, и центральные банки вынуждены лавировать между новыми преградами и встречными течениями, возникшими на финансовых и сырьевых рынках.

Главным событием на конференции будет выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которое намечено на 14.00 по Гринвичу. Управляющий Банка Англии Марк Карни выступит позднее в течение дня. Филип Лоу, управляющий Резервного банка Австралии выступит на панельных дискуссиях в субботу во второй половине сессии вместе с Амиром Яноном, управляющим Банка Израиля, и Гитой Гопматом, главным экономистом Международного валютного фонда.

Ниже представлены темы, на которые стоит обратить внимание на конференции. Конференция завершится в субботу во второй половине дня.

Доктрина Пауэлла

Рынки будут следить за каждым словом Пауэлла на предмет сигналов о следующих шагах ФРС, включая заседание 17-18 сентября. Экономические перспективы стали немного омрачены после того, как в прошлом месяце ФРС понизила ставки. Это понижение было связано с эскалацией торговой напряженности и более слабыми данными по мировому росту, которые привели к масштабному падению доходности по гособлигациям США.

Перед Пауэллом стоит непростая задача, так как, очевидно, существуют пределы того, насколько исчерпывающие ориентиры могут указать на траекторию политики, особенно учитывая то, что некоторые его коллеги настроены против понижения ставок.

Он говорил о важности заблаговременного противостоянии угрозам, отмечая, что "унция профилактики стоит фунта исцеления". Но он также опроверг ожидания рынка в отношении агрессивного понижения ставок в прошлом месяце, когда он объяснял решение понизить ставки как "корректировку в середине цикла".

Среди проблем, с которыми столкнулся Пауэлл, стоит упомянуть формулирование причин, оправдывающих дальнейшее понижение ставки. Понижение ставки в прошлом месяце было вызвано различными аргументами: некоторые руководители обеспокоены низкой инфляцией, тогда как другие стремились застраховаться против растущих мировых угроз. Третьи считают, что ключевая процентная ставка ФРС стала слишком ограничительной на фоне растущей торговой напряженности.

Хотя все эти причины получили поддержку на июльском заседании, они не дали инвесторам достаточного объяснения того, что может вызвать дальнейшее понижение ставки.

Осложняет проблему коммуникации то, что в последние недели президент США Дональд Трамп активно критикует Пауэлла и решения ФРС, требуя такой денежно-кредитной политики, которая обычно приберегается для периодов, когда в экономике США начинается спад.

Научные аспекты

Ежегодная конференция в Джексон-Хоул – это в целом научное предприятие. В этом году экономисты представят и обсудят исследования, касающиеся последствий денежно-кредитной политики, различий в политике центральных банков, колебаний цен на сырьевые товары, коммуникации денежно-кредитной политики и валютных рынков.

Торговая напряженность

Настроения центральных банкиров на весеннем заседании МВФ в Вашингтоне характеризовались разочарованием непредсказуемым подходом Трампа к угрозам или повышению пошлин в отношении Китая, Мексики и Европы. Эта напряженность в сочетании с перспективой выхода Великобритании из ЕС без соглашения представляет собой важный источник экономической неопределенности о беспокойства.

На конференции, возможно, будут предложены ориентиры в отношении того, как торговая политика будет в будущем влиять на планы центральных банков. Они могут обсудить, как реагировать на проблемы, связанные с пошлинами, на препятствия для инвестиций компаний со стороны нарушения цепочек поставок и на колебания на валютных рынках, которые создают риски для роста.

Валютные рынки

Инвесторов беспокоит, что мировые торговые споры могут распространиться на валютные рынки, учитывая повышение курса доллара и ослабление китайского юаня. Внимание Трампа к валютам является коренной причиной его разочарования действиями, например, Европейского центрального банка, направленными на понижение ставки, и, по его словам, нежеланием ФРС понижать ставки сильнее.

Дискуссии на конференции укажут на способы влияния денежно-кредитной политики на обменные курсы и на то, как власти могут избежать игры с нулевым результатом, при которой рост одной экономики происходит за счет других.

Коммуникация и независимость

Руководители ФРС, как и многие другие руководители центральных банков мира, вновь столкнулись с угрозой своей независимости. Правительства Мексики, Турции и Индии также принимают меры или сигнализируют о шагах, которые умерят способность центральных банков принимать решения в денежно-кредитной политике без политического давления.

Центральные банки также сталкиваются с осложнением проблемы включения рисков со стороны геополитики, например, торговая политика США и Brexit, в свои экономические прогнозы без высказывания мнения о этих проблемах.

Обсуждения в кулуарах конференции могут показать, как центральные банки должны обращаться с проблемой своей независимости в период, когда их мандаты поддержания ценовой стабильности, возможно, больше не находят понимания, учитывая новую задачу по стимулированию роста на фоне низкой инфляции.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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