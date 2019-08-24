МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в ближайшем десятилетии, если произойдет внедрение новых технологий и изменится технологический уклад, считает директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но не "сию секунду", и он должен сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплаты.

"В ближайший год вряд ли, это возможно в ближайшее десятилетие в случае перехода к новому технологическому укладу, внедрению новых технологий, коренному изменению ситуации с производительностью труда", — рассказал РИА Новости Калмыков.

Он пояснил, что тренды на автоматизацию и роботизацию будут приводить к тому, что определенные рутинные процессы станут автоматическими. При этом сохранение рабочих мест для граждан должно стать сверхважным приоритетом, подчеркнул Калмыков.

"Конечно, возможно сокращение рабочей недели, но эта перспектива будет определена скоростью изменения технологического уклада, когда мы перейдем в следующий уклад, тогда это возможно", — отметил он.

По его словам, уменьшение рабочей недели не означает, что человек будет работать меньше, благодаря автоматизации производительность будет оставаться на том же уровне, что и при пятидневной рабочей неделе.

В свою очередь, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, кандидат экономических наук, директор НИФИ Владимир Назаров отметил, что с экономической точки зрения предприятия сами могут решать, какая будет продолжительность рабочей недели. Если это выгодно, то они могут перейти на нее уже сейчас.