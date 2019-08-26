МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду на то, что Европейский союз и США смогут как можно скорее достичь торгового соглашения, передает агентство Рейтер. Ничего американского. Что последует за уходом бизнеса США из Китая

"Мы хотим сейчас говорить о том, чтобы ЕС и США провели углубленные переговоры как можно скорее. У нас большая заинтересованность в интенсификации нашей торговли. Я думаю, что мы можем найти решение", — приводит агентство слова Меркель во время брифинга с президентом США Дональдом Трампом.

США в прошлом году ввели дополнительные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции, в том числе из Евросоюза. ЕС ответил также повышением пошлин на определенные товары. При этом в июле прошлого года Еврокомиссия и США договорились идти по пути сближения в торговле, в частности, ЕС решил активнее закупать соевые бобы и сжиженный природный газ у Соединенных Штатов, что и делает с тех пор. Германия, Франция, Великобритания и Италия, являясь членами ЕС, входят в G7. Помимо них в "Группе семи" участвуют США, Япония и Канада.