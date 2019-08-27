МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Введено временное ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ с 7 сентября по 31 декабря 2019 года, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Установить с 7 сентября по 31 декабря 2019 года количественное ограничение на ввоз в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ", — говорится в постановлении.

Целью ограничений является обеспечение охраны озонового слоя атмосферы и выполнение обязательств РФ по Венской конвенции об охране озонового слоя и по Монреальскому протоколу.

Как поясняется в справке к документу, существует порядок ежегодного расчета допустимого объема производства ОРВ в России и количества конкретных веществ в допустимом объеме их потребления. Допустимые для ввоза в РФ в 2019 году объемы озоноразрушающих веществ распределены между заявителями с учетом правоприменительной практики предыдущих лет в сфере регулирования трансграничного перемещения ОРВ.

В постановлении указан перечень ОРВ, на которые устанавливается ограничение.