МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минэкономразвития обновило ряд макропрогнозов относительно состояния дел в российской экономике – по большей части, в сторону понижения. Наибольший резонанс вызвало снижение в 10 раз оценки роста реальных располагаемых доходов населения в РФ в 2019 году — до 0,1% с 1%.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, такое снижение прогноза вполне обоснованно. "Оно является поправкой на данные первого полугодия — по данным Росстата, за январь-июнь реальные располагаемые доходы упали на 1,3% год к году, и в таких условиях прогноз роста на 1% по итогам года стал выглядеть избыточно оптимистичным", — рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

В свою очередь, макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов напомнил, что это статистика год к году, опирающаяся на эффект высокой базы предвыборного 2018 года. "На фоне тех вливаний любой позитив будет выглядеть спадом. Однако квартальные данные, лишенные эффектов базы и со снятием сезонности, говорят о том, что реальные доходы все же растут квартал к кварталу", — сказал он.

КРЕДИТЫ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ РОСТА

Глава министерства Максим Орешкин, представивший новые данные, пояснил, что наиболее существенный вклад в динамику реальных располагаемых доходов вносит рост выплат по кредитам. Увеличение долговой нагрузки существенно превышает рост номинальных доходов.

"Отрицательный вклад процентных платежей в динамику реальных располагаемых доходов населения составил минус 0,7 п.п. в первом полугодии 2019 года", — сказал он. Ситуация с потребкредитами приобретает черты социальной проблемы — у 15% российских заемщиков более 70% дохода уходит на выплату долгов, добавил министр.

Эксперты полагают, что это важный, но далеко не главный фактор "провисания" реальных доходов. "Главное – фактическое отсутствие роста экономики и доходов населения на фоне увеличения нагрузки – вырос НДС, дважды в год индексировались тарифы, была реализована пенсионная реформа, уменьшившая поступление доходов к тем, кто мог бы уже выйти на пенсию. В целом обязательства выросли на уровне прошлого года и даже выше", — констатирует главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

При этом зарплаты у большинства людей не растут, а тот рост, который фиксирует статистическое ведомство – 3,5% год к году, не полностью отражает ситуацию. Дело в том, что в этих данных учет идет лишь по средним и крупным предприятиям, которые, как правило, связаны с экспортом и не имеют серьезных финансовых проблем. Там зарплаты индексируются, выплачиваются премии. В экономике в целом все обстоит не так гладко.

"Действительно, мы наблюдаем серьезное сокращение зарплат в номинальном выражении по малому бизнесу и теневому сектору экономики, то есть, зарплат "в конвертах", — говорит Мурашов.

Это означает, что эти сегменты экономики в полном провале, что замедляет общий темп роста доходов. На этом фоне рост обязательных платежей по кредитам добавляет еще больше негатива в общую картину.

Впрочем, эксперты не склонны полагать, что рост потребкредитования критичен с точки зрения экономики и банковского сектора. У большинства заемщиков кредитная нагрузка вполне управляема, и займы для поддержки текущего потребления, о которых предупреждает Орешкин, не так уж велики. Многие просто рефинансируют старые долги, чтобы меньше по ним платить. Поэтому говорить о том, что это вызовет кризис или рецессию, пока не следует.

НАДЕЕМСЯ НА ЩЕДРОСТЬ ВЛАСТЕЙ

Эксперты разошлись в оценках того, насколько реален новый прогноз Минэкономразвития. "Ожидаемый рост на 0,1% в годовом выражении по итогам года предполагает рост по итогам второго полугодия", — указала Орлова.

Однако серьезных оснований ожидать этого пока нет, считает Тихомиров. "Если в первом полугодии этот показатель снизился на 1,3%, как нам говорит Росстат, то для того, чтобы по году выйти хотя бы в незначительный плюс, необходим значительный рост во втором полугодии. Будет ли он – неясно. Мой прогноз, который я пока не пересматривал, тоже оптимистичен — 0,2% по году. Но не исключено, что это не сбудется и по итогам года реальные доходы вовсе уйдут в минус", — говорит он.

Даже для снижения роста реальных доходов на 0,5% в 2019 году необходим значимый рост во втором полугодии, а для того, чтобы выйти в небольшой плюс, он должен быть еще более серьезным. Но для этого в экономике пока нет оснований, добавил эксперт.

В свою очередь, Мурашов называет прогноз Орешкина близким к реальности. Даже если по третьему и четвертому кварталу рост будет нулевым, по итогам года возможно выйти на рост в 0,5%. Однако показатель реальных доходов сложно прогнозируем из-за того, что их скрытая часть может меняться непредсказуемо и существенно корректировать итоговую цифру. Возможно, она еще будет неоднократно пересматриваться, добавил он.

Орешкин обозначил и прогноз по показателю на более отдаленную перспективу. В 2020 году Минэкономики по-прежнему ожидает рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 1,5% и ускорения их увеличения в 2024 году до 2,4%. В 2021 году рост составит 2,2%, в 2022 году — 2,3%, в 2023 году — 2,3%, в 2024 году — 2,4%.

Пока эти оценки воспринимаются как умозрительные – если даже по прошедшим периодам данные неоднократно пересматриваются, чего можно ждать от прогнозов на несколько лет вперед, отмечают эксперты. Однако вероятность того, что реальные доходы все же будут расти, есть. Для этого следует дождаться улучшения в глобальной экономике и, как следствие, в российской, а также смягчения бюджетной политики.

"Сейчас де-факто Фонд национального благосостояния уже приблизился к целевому уровню в 7% ВВП в ликвидной части. Возможно, когда это произойдет де-юре (будут перечислены средства за текущий год), часть средств пойдет в экономику, например, будут индексированы зарплаты и пенсии. Эти надежды подпитывает то, что в 2021 году будут парламентские выборы, к которым, если позволят финансы, власти поделятся доходами с гражданами", — заключил Тихомиров.