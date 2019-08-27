МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года в размере 3,84 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

"Набсовет рекомендовал собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам деятельности компании за первое полугодие 2019 года 100% свободного денежного потока за этот период. В абсолютном выражении размер дивидендов к уплате составит 28,281 миллиарда рублей или 3,84 рубля на акцию. Дивидендная доходность за полугодие составит около 5%", — поясняется в сообщении.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается определить 14 октября 2019 года.

Промежуточные дивиденды компании, выплаченные по результатам первого полугодия 2018 года, составили 5,93 рубля на одну акцию (почти на 43,67 миллиарда рублей в целом), финальные — 4,11 рубля на акцию (30,27 миллиарда рублей). Тем самым суммарные дивиденды за прошлый год составили 73,9 миллиарда рублей (или 10,04 рубля на акцию). Это был рекордный размер выплат в истории компании.

Общая сумма выплат, таким образом, за отчетный период относительного аналогичного сократится примерно на 35%.

Основными акционерами "Алросы" являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,03%), Республика Саха (Якутия) — 25%+1 акция, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится около 34%.