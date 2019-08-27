МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в первом полугодии 2019 года снизилась на 0,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 31,4%, сообщает Росстат.

По данным ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил 8,041 триллиона рублей (33,5 тысячи организаций получили прибыль в размере 9,209 триллиона рублей, 15,3 тысячи организаций имели убыток на сумму 1,168 триллиона рублей).

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 34,4% с 36,4% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 28,2% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 29,7%. В строительстве убыточными оказались 30,3% компаний против 30,7% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 22,8% компаний против 23,9% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 21,5% против 22,9% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 34,6% компаний против 37,1% в прошлом году.