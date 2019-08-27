МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в августе 2019 года вырос на 1 процентный пункт по отношению к августу 2018 года в обрабатывающих производствах и остался без изменения в добывающих производствах, свидетельствуют данные Росстата.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности с августа 2018 года по август 2019 года: в добывающих производствах остался без изменений — 0%; в обрабатывающих производствах вырос с минус 3% до минус 2%", — говорится в сообщении.

При этом экономическую ситуацию в своей организации, занимающейся добычей полезных ископаемых, считают благоприятной 13% и удовлетворительной — 74% руководителей, в обрабатывающих производствах — 11% и 74% респондентов соответственно.

В добыче полезных ископаемых число оптимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации равно числу пессимистически настроенных респондентов, в обрабатывающих производствах число пессимистов превышает число оптимистов на 4 процентных пункта.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 24% опрошенных, в обрабатывающих производствах – 27%. При этом число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 17 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах – на 19 процентных пунктов.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладает недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения и неопределенность экономической ситуации.