МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Профильные ведомства на заседании правительства поддержали допуск на шельф Арктики в РФ частных компаний, помимо "Газпрома", "Роснефти" и "Газпром нефти", сообщил вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Важнейшим является, допускаем ли мы другие компании, помимо "Газпрома", "Роснефти" и "Газпром нефти", до работы на шельфе. Вчера на заседании правительства самое главное заявление, на совещании, которое мы с Дмитрием Николаевичем (Козаком — ред.) проводили, — все ведомства высказались за то, что расширять субъектный состав надо", — сказал Трутнев.

"При этом это принципиальное решение будем принимать не мы с Дмитрием Николаевичем, а президент Российской Федерации. У нас сейчас есть право представить ему доклад. Тем не менее, считаю вчерашнее совещание важным, потому что мы получили консолидированную позицию правительства", — добавил вице-премьер.