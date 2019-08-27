МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Более 18,5 миллиона человек в России во втором квартале 2019 года получали доходы ниже установленного на этот квартал прожиточного минимума (11 185 рублей), говорится на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты РФ установило величину прожиточного минимума в целом по стране во втором квартале 2019 года на уровне 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рублей.

"Во втором квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 18,6 миллиона человек, или 12,7% населения страны. При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года — 11 185 рублей и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения", — говорится в сообщении.

Росстат отметил снижение численности малоимущего населения во втором квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 2019 годом на 1,6%: с 20,9 миллиона в первом квартале до 18,6 миллиона человек во втором.

Однако специалисты зафиксировали во втором квартале 2019 года увеличение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по сравнению со аналогичным периодом прошло года, когда он составлял 12,5%.

"Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%",- уточняется в сообщении.