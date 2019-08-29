МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект об утверждении органами исполнительной власти единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг в строительстве, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом федерального закона предусматривается утверждение уполномоченными правительством федеральными органами исполнительной власти единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренных нормативными правовыми актами и включенными в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства", — говорится в сообщении.

Кроме того, законопроектом предусматривается разработка методических рекомендаций об утверждении регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в этой сфере.