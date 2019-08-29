МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит вопрос выделения Минсельхозу из резервного фонда дополнительно более 296 миллионов рублей для компенсации ущерба личным подсобным хозяйствам после паводка в Иркутской области, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом распоряжения предлагается… дополнительное выделение Минсельхозу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 296,07 миллиона рублей (всего — 475,67 миллиона рублей) для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Иркутской области на осуществление компенсации ущерба 2822 личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера", — поясняется в сообщении.

Кроме того, проектом распоряжения предлагается возместить сельхозпроизводителям затраты на уплату процентов по одному кредиту и на уплату лизинговых платежей по 30 договорам финансовой аренды (лизинга).

В конце июля правительство уже выделило Минсельхозу из резервного фонда 179,596 миллиона рублей для компенсации аграриям Иркутской области ущерба от паводка. Кроме того, ранее заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова сообщала РИА Новости, что 15 пострадавших от разных чрезвычайных ситуаций регионов запросили господдержку для аграриев в размере 6 миллиардов рублей. Также она отметила, что субсидии, которые выделялись в связи с ЧС Забайкальскому краю и Иркутской области, уже дошли до сельхозпроизводителей.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинску и Тулуну.