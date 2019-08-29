МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Иностранные физические лица задолжали российским таможенным органам 8,56 миллиарда рублей за нарушение процедур временного ввоза транспортных средств для личного пользования (ТСЛП), зарегистрированных в других странах, говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки деятельности таможенных органов в 2016, 2017, 2018 годах.

Нарушения связаны с тем, что иностранцы ввозят свои автомобили и вовремя не вывозят. Так, в 2015 году на территорию Евразийского экономического союза через пункты пропуска РФ иностранными физическими лицами временно ввезено 4,9 миллиона машин, не вывезено в установленные сроки 10,7 тысяч, в 2016 году — 4,7 миллиона и 4,9 тысячи соответственно, в 2017 году — 4,3 миллиона и 3,7 тысячи, в 2018 году — 3,9 миллиона и 4 тысячи.

"По состоянию на 1 января 2019 года общая сумма задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов составляет 8,562 миллиарда рублей в отношении 14,951 тысячи ТСЛП", — говорится в отчете.

По информации ФТС России, за анализируемый период по фактам невывоза транспортных средств для личного пользования в отношении 5777 таких машин установлена задолженность по уплате таможенных пошлин в сумме 3,8 миллиарда рублей. Общее количество временно ввезенных ТСЛП, по которым нарушен срок временного ввоза, по состоянию на 1 января 2019 года составляет 90,5 тысячи штук.

Доля транспортных средств, по которым установлен факт нарушения срока временного ввоза и установлен факт задолженности по уплате таможенных пошлин, налогов в общем количестве транспортных средств, находящихся на территории ЕАЭС с нарушенным сроков временного ввоза, по состоянию на 1 января 2019 года составляет 16,5%.