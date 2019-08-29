МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль корпорации "ВСМПО-Ависма" по МСФО в январе-июне 2019 года составила 210,3 миллиона долларов, что на 25,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 3,6%, до 814 миллионов долларов. Себестоимость реализованной продукции выросла на 13,1% и составила 498 миллионов долларов. Прибыль от операционной деятельности сократилась на 15,2%, до 189,5 миллиона долларов, показатель EBITDA — на 3,7% — до 305,9 миллиона долларов.

В рублевом эквиваленте чистая прибыль компании в январе-июне составила 13,7 миллиарда рублей, что на 38,2% выше, чем годом ранее. Выручка выросла на 14%, до 53,2 миллиарда рублей. EBITDA составила 19,98 миллиарда рублей (рост на 6%).

Долгосрочные обязательства компании на 30 июня текущего года составили 1,670 миллиарда долларов против 1,719 миллиарда долларов на конец 2018 года, краткосрочные — 705,1 миллиона долларов против 472 миллионов.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титановой продукции — слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов, поставляет товары на рынки порядка 50 стран и глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию. Среди основных зарубежных заказчиков Boeing, Airbus, Embraer и Rolls-Royce. В 2018 году компания произвела более 33 тысяч тонн титановой продукции.