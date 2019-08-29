КИЕВ, 29 авг /ПРАЙМ/. Парламент Украины назначил депутата от фракции "Слуга народа" Алексея Оржеля главой министерства энергетики и угольной промышленности страны.

Соответствующий проект постановления поддержал 281 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Оржель — эксперт в энергетической сфере, избран в Верховную раду в мажоритарном округе. Родился 26 января 1984 года в Киеве. Часто выступает на радио и телевидении как эксперт и дает комментарии касательно "зеленых" тарифов и будущего Украины в сфере энергопотребления и энерговыработке.

Оржель закончил институт энергосбережения и энергоменеджмента Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт". С 2006 года работал на разных должностях в Национальном регуляторе в сфере энергетики. С 2014 года являлся председатель "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" и работал в частном бизнесе.