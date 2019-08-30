МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле снизилась до 2,2% с 2,3% в июне, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя до уровня 2,4%.

Число безработных в стране в июле составило 1,56 миллиона человек, что на 160 тысяч (на 9,3%) ниже значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 42 миллиона человек, снизившись на 620 тысяч человек (на 1,5%) в годовом выражении.